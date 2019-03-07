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Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні

Новини » Суспільство    07.03.2019 - 08:43
Синоптики попереджають про сильний вітер в Україні
Фото: в Україні очікується сильний вітер (УНІАН)

Погода в Україні 7 березня місцями погіршиться через вітер

Синоптики попереджають про погіршення погоди в Україні 7 березня, зокрема, на заході країни очікується сильний вітер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними Гідрометцентру, 7 березня вдень у західній частині України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Погодним умовам присвоїли I рівень небезпеки (жовтий).

Крім того, сьогодні на високогір'ї Закарпатської та в горах Івано-Франківської областей збережеться значна лавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 7 березня в Україні без опадів, вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі до -5, вдень до +11. На Закарпатті і Прикарпатті місцями до +17, на півночі Лівобережжя вночі до -11, вдень до +5. На сході, північному сході, в Полтавській області в Запорізькій області очікується до +7. У Києві 7 березня буде сонячно, температура до +9.

Також очікується, що 8 березня буде до +15, можливий дощ. 9 березня буде тепла погода, 10 березня знизиться на кілька градусів і піде дощ.

 

Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +16
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