Ілюстративне фото (УНІАН)

При цьому 7-8 березня очікується суттєве потепління

Завтра, 6 березня, очікується похолодання в Україні перед суттєвим потеплінням. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook синоптика Наталки Діденко.

Вона зазначила, що температура повітря протягом завтрашнього дня знизиться на півночі України до +1 +6 градусів.

"Середа, 6 березня, в Україні буде перехідним днем до найтеплішого стрибка. Бо саме завтра похолодає перед суттєвим потеплінням, яке увірветься в Україну 7-8 березня. Температура повітря протягом завтрашнього дня знизиться на півночі України до +1+6 градусів. На півдні буде тепло, +7 +13 градусів. У більшості областей України +4 +9 градусів, на Закарпатті до +9 +12 градусів", - зазначила синоптик.

Вказано, що дощі пройдуть у західних областях, на півночі буде волога погода, а вздовж північного кордону навіть можливий мокрий сніг. Разом з тим на більшій частині території Україні буде суха погода.

"Вітер завтра вдень притихне, щоб знову 7-го березня розігнатися до сильного", - написала Діденко.

За її словами, у четвер, 7 березня, потепліє до +10 +15 градусів, а на сході та північному сході буде прохолодніше - +3 +9 градусів.

"Йде чудова сонячна погода, але із сильнющими поривами вітру! Не вилетіть за межі району. 8 березня висока температура повітря охопить усю Україну, проте сильний вітер втримається", - вказано у повідомленні.

Крім того, у Києві завтра, 6 березня, буде хмарно із проясненнями, можливі невеликі опади, трохи похолодає - у столиці очікується близько +5 градусів.

Нагадаємо, раніше Діденко повідомляла, що в перші дні календарної весни в Україні очікується похолодання, а також опади.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 5 березня, погода в Україні очікується тепла, місцями повітря прогріється до +15.

Додамо, синоптики також попереджали про сильний вітер в Україні. Посилення вітру прогнозується по всій країні, пориви досягнуть 20 м/с.