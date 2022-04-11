В Україну прибули французькі жандарми для розслідування воєнних злочинів РФ

До України в понеділок, 11 квітня, прибула група французьких жандармів. Вони допоможуть українським колегам розслідувати воєнні злочини Росії у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Франції в Україні Етьєна де Понсена .

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція - перша, хто надає таку допомогу", - зазначив дипломат.

За словами посла, французькі жандарми вже завтра приступлять до роботи у Київській області.