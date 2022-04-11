В Україну прибули французькі жандарми для розслідування воєнних злочинів РФ
До України в понеділок, 11 квітня, прибула група французьких жандармів. Вони допоможуть українським колегам розслідувати воєнні злочини Росії у Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Франції в Україні Етьєна де Понсена.
"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм українським побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва. Франція - перша, хто надає таку допомогу", - зазначив дипломат.
За словами посла, французькі жандарми вже завтра приступлять до роботи у Київській області.
Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, Франція допоможе Україні збирати російські військові злочини.
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