Макрон хоче зібрати докази військових злочинів Росії в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція збирає докази про російські військові злочини в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.
"Навіть приймаючи максимальні запобіжні заходи, які я повинен прийняти як глава держави, можу сказати, що це військові злочини росіян", - заявив Макрон.
Він також додав, що послав в Україну французьких жандармів, щоб вони допомогли зібрати докази військових злочинів Росії.
Нагадаємо, Макрон заявив про те, що Франція готова стати гарантом безпеки України після завершення війни. Він також розповів, що уважно стежить за гуманітарними питаннями в Україні, і ситуації в блокованому російськими військами Маріуполі.
Раніше Макрон заявив, що війна в Україні буде тривалою. Президент Франції порадив не розраховувати на швидке закінчення конфлікту.
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