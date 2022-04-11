ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину прибыли французские жандармы для расследования военных преступлений РФ

Новина українською →
Львов, Понедельник 11 апреля 2022 12:20
В Украину прибыли французские жандармы для расследования военных преступлений РФ Фото: в Украину прибыли французские жандармы (twitter.com/EdePoncins)
Автор: Наталья Юрченко

В Украину в понедельник, 11 апреля, прибыла группа французских жандармов. Они помогут украинским коллегам расследовать военные преступления России в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, которые прибыли на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных неподалеку от Киева. Франция - первая, кто оказывает такую помощь", - отметил дипломат.

По словам посла, французские жандармы уже завтра приступят к работе в Киевской области.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, Франция поможет Украине собирать российские военные преступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Война России против Украины
NEWS
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
47-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Донбасс. Почему бои на востоке могут решить исход всей войны