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В Україну прибули ще 100 тис. ПЛР-тестів, куплених Ярославським

Новини » Суспільство     02.04.2020 - 17:32
В Україну прибули ще 100 тис. ПЛР-тестів, куплених Ярославським
Фото: Олександр Ярославський (прес-служба)

Уся закупівля товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників

В аеропорту "Бориспіль" здійснив посадку борт з ще 100 тис. ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу, які за сприяння китайського мільярдера Джека Ма зміг закупити для України власник і президент DCH Олександр Ярославський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ярославського.

Нагадаємо, раніше Ярославський повідомив, що з $2 млн, виділених їм на протидію епідемії, $ 850 тис. перераховані за 100 тис. ПЛР-систем. Саме ця партія високоточних лабораторних тест-систем прибула сьогодні з Китаю через Стамбул.

"Це допомога нашого друга Джека Ма", - заявив бізнесмен.

Як зазначив бізнесмен, ще $1,15 млн Ярославський перерахував за 50 апаратів штучної вентиляції легенів, будуть доставлені в Україну з Німеччини найближчим часом.

Всі закупівлі товарів медпризначення Ярославським здійснюються за цінами виробників, проміжних ланок в ланцюжку поставок на цих партіях товару не заробляють.

На думку бізнесмена, в такий час на речах першої потреби ніхто заробляти не може.

Нагадаємо, 24 березня Україна вже отримала першу партію ПЛР-тестів від Джека Ма при сприянні Ярославського. 5000 тест-систем з неї прибутку в Харківський регіон. Бізнесмен закликав місцеву владу "професійно розпорядитися" закупленими тестами.

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