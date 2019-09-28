ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну прибуло вже майже 25 тис. паломників

Новини » Суспільство    28.09.2019 - 11:29
В Україну прибуло вже майже 25 тис. паломників
Фото: хасиди в аеропорту Вінниці (dpsu.gov.ua)

Прикордонники не пустили в Україну 8 паломників

Впродовж минулої доби, 27 вересня, в Україну для святкування іудейського Нового року прибули понад 5,6 тисяч паломників-хасидів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Як повідомляється, прикордонники в аеропортах Києва, Одеси та Вінниці, а також на кордоні з Польщею, Словаччиною та Румунією вже оформили майже 25 тисяч паломників-хасидів, які прямують в Умань на святкування Рош-га-Шана.

Крім того, від початку прибуття паломників-хасидів в Україну через кордон не пропустили 8 громадян Ізраїлю. Паломники не були оформлені з різних причин, зокрема через відсутність необхідних документів або заборону на в'їзд в Україну після попереднього візиту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 27 вересня в аеропорт Одеси прибуло вже майже 5 тисяч паломників-хасидів, які їдуть в Умань на святкування іудейського Нового року. Правоохоронці цілодобово патрулюють територію аеропорту для забезпечення безпеки іноземних гостей.

Також РБК-Україна писало, що станом на 27 вересня в Умань для святкування іудейського Нового року прибуло близько 17 тис. паломників-хасидів з шести країн світу. Для забезпечення безпеки та правопорядку правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

В Умані без світла залишився мікрорайон, де живуть хасиди До Умані прибув поліцейський загін з Ізраїлю
Новини України паломникихасиды
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся