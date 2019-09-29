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В Умані спалахнув будинок, який знімали хасиди

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 13:54
В Умані спалахнув будинок, який знімали хасиди
Фото: пожежа (Pixabey)

Рятувальники евакуювали у безпечне місце п’ятьох хасидів

В Черкаській області в Умані рятувальники ліквідували пожежу у будинку, в якому винаймали помешкання хасиди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, загорання на горищі житлового будинку по провулку Проїзний виявили господарі. Після невдалої спроби ліквідувати пожежу власними силами, люди звернулися по допомогу рятувальників.

Під час боротьби з вогнем, рятувальники із кімнат будинку евакуювали у безпечне місце п’ятьох хасидів.

За інформацією ДСНС, причиною пожежі стало коротке замикання електромережі. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не має.

Нагадаємо, у Києві в Оболонському районі вночі 28 вересня невідомі влаштували підпал у будівлі дитячого садочку.

Також РБК-Україна писало, що у Сумській області в ніч на 27 вересня стався вибух у пекарні міста Шостка. В результаті вибуху газоповітряної суміші постраждали дві працівниці пекарні. На момент інциденту в приміщенні працювало три людини. В результаті в лікарню з опіками різного ступеня тяжкості госпіталізовані дві працівниці. Найбільше постраждала 48-річна жінка. Вона отримала ураження 15% площі тіла і зараз знаходиться в реанімації.

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