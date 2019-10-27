В Україну прибула Венеціанська комісія, щоб оцінити мовний закон

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар прийняв делегацію Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) в рамках їхнього візиту в Україну, метою якого є вивчення аспектів впровадження Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Відзначається, що результатом візиту експертів Венеціанської комісії має стати підготовка висновку комісії щодо імплементації мовного закону. Відповідний висновок комісія має ухвалити на своєму пленарному засіданні у грудні цього року.

Під час зустрічі, Бондар зазначив, що закон розроблений у відповідності до Конституції України. За його словами, прийняття закону важливе не лише з гуманітарної точки зору, але й обумовлюється безпековими факторами в умовах триваючої російської агресії проти України.

"Україна повністю гарантує захист прав національних меншин та виходить з переконання, що закон про державну мову покликаний розширити можливість для національних меншин відігравати важливішу роль в українському суспільстві", - йдеться в повідомленні.

Боднар також акцентував увагу співрозмовників на те, що порядок застосування мов корінних народів та національних меншин України у відповідних сферах суспільного життя, а також забезпечення їх прав в широкому сенсі визначатиметься новим законом про нацменшини, який повинен бути поданий на розгляд Верховної ради України.

Раніше перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесення поправок до "мовного закону" не виключено.

Додамо також, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня - через два місяці після опублікування. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" набудуть чинності з відстрочкою.