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"Мовний закон": у Мінкульті розповіли, чи ініціюватимуть зміни

Новини » Політика    27.09.2019 - 14:11
"Мовний закон": у Мінкульті розповіли, чи ініціюватимуть зміни
Фото: Володимир Бородянський (suspilne.media)

У Мінкульті підкреслили необхідність виконання закону

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський прокоментував можливість внесення змін до "мовного закону". Про це він розповів в інтерв'ю "ВВС News Україна".

Так, глава Мінкульту підкреслив необхідність виконання закону.

"Я не хочу оцінювати закон, який ухвалили. Я вважаю, що зараз будь-яка моя оцінка, або позитивна, або негативна, не додасть суспільної користі. Я вважаю, що закон прийнято, його треба виконувати. Моя позиція у цьому зараз дуже проста… Я - не буду (ініціювати зміни до закону, - ред.)", - зазначив Бородянський.

"Є закон, він прийнятий, ми повинні його виконувати. Хто не згоден, повинен доносити свою точку зору через ті інструменти, які є", - відповів міністр на питання, чи будуть квоти на телебаченні та перехід театру російської драми на біжучу стрічку українською.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у кінці серпня прокоментував можливість перегляду закону про державну мову. Він підкреслював, що це складне питання і повинен бути законопроект про захист прав меншин.

Як писало РБК-Україна раніше, представник президента Володимира Зеленського у ВР, а нині й перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що внесення поправок до "мовного закону" не виключено. При цьому команда глави держави притримується позиції, що єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.

Додамо також, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ("мовний закон") набув чинності 16 липня - через два місяці після опублікування. Відповідно до перехідних положень, деякі норми "мовного закону" набудуть чинності з відстрочкою.

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