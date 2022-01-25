ru ua
Вт, 25 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну, - Пентагон

Новость на русском →
США, Вівторок 25 січня 2022 01:20
Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну, - Пентагон Фото: Джон Кібрі, прес-секретар Міноборони США (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

США продовжать постачати Збройним силам України оборонну допомогу. Днями очікується поставка протитанкових ракет Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.

За словами Кібрі, днями очікується поставка в Україну з США протитанкових ракет Javelin.

"Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну з США", - повідомив Кібрі, відповідаючи на запитання журналістів.

Він також додав, що це далеко не остання допомога Україні.

"Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде", - додав Кібрі.

Відзначимо, що в грудні з ініціативи президента США Джо Байдена прийнятий пакет про оборонну допомогу Україні. Згідно з ним, США поставлять Україні озброєння для оборони на суму 200 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Україну вже прибули дві партії оборонної допомоги. Обидві поставки включають майже 200 тонн зброї, необхідної Україні для оборони від російської агресії.

Також повідомлялося, що для України дуже важлива військова допомога з США і Великобританії. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна Вторгнення Росії до України
NEWS
Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал
Єрмак про нормандську зустріч у Парижі: це потужний сигнал
DAILY
Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Час купувати. Коли Україна почне імпорт газу і чи вистачить його на опалювальний сезон