Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну, - Пентагон
США продовжать постачати Збройним силам України оборонну допомогу. Днями очікується поставка протитанкових ракет Javelin.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони США Джона Кібрі.
За словами Кібрі, днями очікується поставка в Україну з США протитанкових ракет Javelin.
"Протитанкові ракети Javelin скоро прибудуть в Україну з США", - повідомив Кібрі, відповідаючи на запитання журналістів.
Він також додав, що це далеко не остання допомога Україні.
"Системи ППО теж поспішають. Ще багато чого буде", - додав Кібрі.
Відзначимо, що в грудні з ініціативи президента США Джо Байдена прийнятий пакет про оборонну допомогу Україні. Згідно з ним, США поставлять Україні озброєння для оборони на суму 200 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що в Україну вже прибули дві партії оборонної допомоги. Обидві поставки включають майже 200 тонн зброї, необхідної Україні для оборони від російської агресії.
Також повідомлялося, що для України дуже важлива військова допомога з США і Великобританії. Про це заявив Міністр оборони Олексій Резніков.