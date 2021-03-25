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В Україну прибула перша партія китайської вакцини від COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

В Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Всього Україна замовила 2 мільйони доз вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Літак з першою партією китайської вакцини прибув в аеропорт "Бориспіль" близько 19:00.

Перша партія налічує 200 тисяч доз вакцини. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина CoronaVac після доставки в Україну пройде лабораторний контроль.

Також повідомлялося, що українська фармацевтична компанія "Лекхім" буде виробляти китайську вакцину від COVID-19 у Харкові. Виробництво планують запустити у 2022 році.

Раніше РБК-Україна писало, що першу партію вакцини від COVID компанії Sinovac відправили в Україну.

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Новини України КоронавірусВакцина від коронавірусу
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