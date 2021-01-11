ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Китайську COVID-вакцину Sinovac будуть виробляти в Україні

Харків, Понеділок 11 січня 2021 18:39
Китайську COVID-вакцину Sinovac будуть виробляти в Україні
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" буде виробляти в Харкові китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Виробництво мають намір налагодити у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Співпраця передбачає організацію масштабного виробництва готових лікарських форм вакцин (у тому числі CoronaVac) з 2022 року в Україні, а з 2025 року планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, коні грудня Україна уклала контракт на поставку вакцини від COVID виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в короткий термін почне масштабну вакцинацію від COVID завдяки постачанням вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Крім того, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

Додамо, що Україна направила Єврокомісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Харківвакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся