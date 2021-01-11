Китайську COVID-вакцину Sinovac будуть виробляти в Україні

Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)

Група фармацевтичних компаній "Лекхім" буде виробляти в Харкові китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Виробництво мають намір налагодити у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Співпраця передбачає організацію масштабного виробництва готових лікарських форм вакцин (у тому числі CoronaVac) з 2022 року в Україні, а з 2025 року планується організувати повний цикл виробництва основного переліку вакцин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, коні грудня Україна уклала контракт на поставку вакцини від COVID виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в короткий термін почне масштабну вакцинацію від COVID завдяки постачанням вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.

Крім того, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.

Додамо, що Україна направила Єврокомісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.