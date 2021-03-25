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Партію вакцини від COVID з Китаю відправили до України

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 12:27
Партію вакцини від COVID з Китаю відправили до України Фото: вакцина CoronaVac (Buda Mendes/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 25 березня, партію вакцини від COVID виробництва китайської компанії Sinovac Biotech відправили до України. Це перша партія з майже 2 млн замовлених доз.

Про це у Facebook повідомило посольство України в Китаї.

Повідомляється, що до України відправлено першу партію з замовлених 1 915 000 доз вакцини CoronaVac.

Також у посольстві зазначили, що цю вакцину зареєстрували в Міністерстві охорони здоров'я України 10 березня. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень, його ефективність підтверджено офіційно. Вакцина застосовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцина CoronaVac після доставки до України пройде лабораторний контроль, а перша партія складе 200 000 доз.

Також повідомлялося, що українська група фармацевтичних компаній "Лекхім" буде виробляти китайську вакцину від коронавірусу в Харкові. Виробництво мають намір налагодити в 2022 році.

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