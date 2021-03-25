В Украину прибыла первая партия китайской вакцины от COVID-19

В Украину прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac. Всего Украина заказала 2 миллиона доз вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Первая партия насчитывает 200 тысяч доз вакцины. Препарат прошел все этапы клинических исследований. Данный препарат используется в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.

Самолет с первой партией китайской вакцины прибыл в аэропорт "Борисполь" около 19:00.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцина CoronaVac после доставки в Украину пройдет лабораторный контроль.

Также сообщалось, что украинская фармацевтическая компания "Лекхим" будет производить китайскую вакцину от COVID-19 в Харькове. Производство планируют запустить в 2022 году.

Ранее РБК-Украина писало, что первую партию вакцины от COVID компании Sinovac отправили в Украину.