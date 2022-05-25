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ЄС, США та Британія створили групу для розслідування військових злочинів РФ

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Середа 25 травня 2022 23:15
ЄС, США та Британія створили групу для розслідування військових злочинів РФ Фото: військові РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейський союз, США та Британія створили міжнародну групу спеціалістів для розслідування військових злочинів РФ в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

Зазначається, що Консультативна група з питань злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA) допомагатиме Офісу генпрокурора України у розслідуванні звірств солдатів РФ.

"Ця ініціатива безпосередньо підтримуватиме зусилля Генеральної прокуратури України з документування, зберігання та аналізу доказів військових злочинів та інших злочинів, скоєних військовослужбовцями російських військ в Україні, з метою притягнення до кримінальної відповідальності", - наголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

При цьому учасниками консультативної групи стануть фахівці з військових злочинів з Європейського Союзу, США, Великої Британії та інших країн.

Більшість кримінальних експертів будуть знаходитися у Польщі через ситуацію безпекову ситуацію. Але вони планують завжди бути на зв'язку з колегами в Україні та їздити туди за потреби.

Нагадаємо, раніше генпрокурор України Ірина Венедиктова заявляла, що 48 російських солдатів найближчим часом судитимуть за підозрою у військових злочинах. При цьому розслідується близько 13 тисяч подібних справ.

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