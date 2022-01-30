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Глава МЗС Великобританії підтвердила свій візит в Україну наступного тижня

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Лондон, Неділя 30 січня 2022 19:46
Глава МЗС Великобританії підтвердила свій візит в Україну наступного тижня Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Великої Британії Елізабет трас підтвердила свій візит в Україну. Він відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заяву Трас в Twitter.

"З нетерпінням чекаю можливості відвідати Україну на цьому тижні, щоб підтримати", - написала вона, поділившись публікацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, раніше про свій візит в Україну Елізабет трас повідомила під час виступу в британському парламенті. Тоді вона не уточнила дату.

Зазначимо, напередодні стали відомі дати візиту в Україну глав МЗС Франції та Німеччини Жан Ів Ле Дріана і Анналени Бербок.

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