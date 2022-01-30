ru ua
Нд, 30 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

До Києва прибула міністр національної оборони Канади

Новость на русском →
Україна, Неділя 30 січня 2022 15:20
До Києва прибула міністр національної оборони Канади Фото: міністр національної оборони Канади Аніта Ананд (mil.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

У неділю, 30 січня, до Києва з офіційним візитом прибула міністр національної оборони Канади Аніта Ананд. Вона пробуде у столиці два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

На аеродромі делегацію з Канади зустрічав заступник Міністра оборони України Олександр Поліщук. Також у програмі візиту передбачено зустріч з Міністром оборони Олексієм Резніковим.

Фото: до Києва прибула Анита Ананд (mil.gov.ua)

Зазначають, що раніше уряд Канади ухвалив рішення про виділення 340 млн доларів на підтримку України та на продовження операції UNIFIER ще на три роки – до кінця березня 2025 року. Крім того, збільшать кількість особового складу навчальної місії в Україні до 400 осіб.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Франції та Німеччини - Жан Ів Ле Дріан та Анналена Бербок – відвідають Україну з новим візитом 7 та 8 лютого. Вони спробують пожвавити нормандський формат по Донбасу на міністерському рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Канада
NEWS
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники