Британія підтримає Україну в умовах агресії РФ, - Вільямсон

Фото: Гевін Вільямсон (mil.gov.ua)

Вільямсон закликав країни західної Європи також підтримати Україну

Державний секретар Великої Британії Гевін Вільямсон заяив, що його країна зробить все можливе для підтримки України в умовах агресії з боку РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Вільямсон зазначив, що дії РФ у Керченській протоці є відкритим актом агресії.

"Ми бачимо, що це абсолютно відкритий акт агресії з боку Російської Федерації по відношенню до України. І, на жаль, це не вперше, коли ми бачимо такі акти агресії", - підкреслив Вільямсон.

Він також наголосив, що країни західної Європи повинні підтримати Україну у "важкі часи".

"Ми повинні зробити абсолютно чітким і зрозумілим для Кремля, що те що вони роблять, є абсолютно неприйнятним, і ці дії не залишаться без відповіді", - наголосив держсекретар Британії.

Також він зазначив, що після подій на Азовському морі віддав наказ, щоб корабель Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії "ЕCHO" 19 грудня прибув до Одеси,

Зазначимо, сьогодні Гевін Вільямсон провів в Одесі зустріч з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до порту Одеси у середу, 19 грудня, прибув розвідувальний корабель ЕCHO Королівських Військово-морських сил (Велика Британія).

Раніше повідомлялося, що Великобританія в 2019 році розмістить в Україні додаткові війська і направить багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великобританії ЕCHO.