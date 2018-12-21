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Британія підтримає Україну в умовах агресії РФ, - Вільямсон

Новини » Політика    21.12.2018 - 16:56
Британія підтримає Україну в умовах агресії РФ, - Вільямсон
Фото: Гевін Вільямсон (mil.gov.ua)

Вільямсон закликав країни західної Європи також підтримати Україну

Державний секретар Великої Британії Гевін Вільямсон заяив, що його країна зробить все можливе для підтримки України в умовах агресії з боку РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України

Вільямсон зазначив, що дії РФ у Керченській протоці є відкритим актом агресії. 

"Ми бачимо, що це абсолютно відкритий акт агресії з боку Російської Федерації по відношенню до України. І, на жаль, це не вперше, коли ми бачимо такі акти агресії", - підкреслив Вільямсон.

Він також наголосив, що країни західної Європи повинні підтримати Україну у "важкі часи".

"Ми повинні зробити абсолютно чітким і зрозумілим для Кремля, що те що вони роблять, є абсолютно неприйнятним, і ці дії не залишаться без відповіді", - наголосив держсекретар Британії.

Також він зазначив, що після подій на Азовському морі віддав наказ, щоб корабель Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії "ЕCHO" 19 грудня прибув до Одеси, 

Зазначимо, сьогодні Гевін Вільямсон провів в Одесі зустріч з міністром оборони України Степаном Полтораком.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до порту Одеси у середу, 19 грудня, прибув розвідувальний корабель ЕCHO Королівських Військово-морських сил (Велика Британія).

Раніше повідомлялося, що Великобританія в 2019 році розмістить в Україні додаткові війська і направить багатоцільовий корабель гідрографічної розвідки ВМС Великобританії ЕCHO.

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