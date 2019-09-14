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Україну відвідає президент Словаччини

Новини » Політика    14.09.2019 - 21:37
Україну відвідає президент Словаччини
Фото: Зузана Чапутова (infovojna.sk)

Зустріч президентів відбудеться 16 вересня

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 вересня, проведе зустріч з президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як повідомляється, у понеділок о 11:30 у Маріїнському палаці відбудеться офіційна церемонія зустрічі президентів України та Словаччини.

Крім того, після офіційної церемонії Зеленський та Чапутова зустрінуться з журналістами. Прес-конференція для ЗМІ відбудеться о 13:30.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві у зв'язку з приїздом президента Словаччини Зузани Чапутової 16 вересня можливі обмеження дорожнього руху. Тимчасові обмеження можливі у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах столиці. Також можуть обмежити рух Бориспільським шосе.

Як писало РБК-Україна, 15 червня в Словаччини відбулася інавгурація нового президента Зузани Чапутової. Правозахисниця і екологічна активістка Чапутова офіційно стала першою жінкою-президентом Словаччини. Чапутова прийняла президентську присягу під час спеціальної сесії словацького парламенту.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що планує цього року здійснити офіційний візит до Естонії. Зеленський наголосив, що офіційний візит до Талліна може відбутися вже в жовтні.

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