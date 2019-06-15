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У Словаччині відбулася інавгурація нового президента

Новини » Політика    15.06.2019 - 20:46
У Словаччині відбулася інавгурація нового президента
Фото: інавгурація Зузани Чапутової (Associated Press)

Правозахисниця Чапутова офіційно стала президентом Словаччини

У Словаччині сьогодні, 15 червня, відбулася церемонія інавгурація президента Зузани Чапутової, яка перемогла на дострокових виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Так, правозахисниця та екологічна активістка Чапутова офіційно стала першою жінкою-президентом Словаччини. Чапутова прийняла президентську присягу під час спеціальної сесії парламенту.

"Я тут не для того, щоб керувати, я тут для того, щоб служити", - наголосила Чапутова у своїй інавгураційній промові.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у другому турі президентських виборів у Словаччині перемогла правозахисниця і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова. Згідно з результатами голосування, за Чапутову проголосували 58,41% виборців, її суперник у другому турі - заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович набрав 41,59%.

Зазначимо, що новообрана президент, 45-річна Зузана Капутова, була членом партії "Прогресивна Словаччина", яка не входила до складу словацького парламенту. У Словаччині Чапутову називають "народним адвокатом".

Як писало РБК-Україна, позачергові президентські вибори в Словаччині були ініційовані партією Most-Hid, що входить в парламентську коаліцію, після вбивства журналіста Яна Кучака.

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