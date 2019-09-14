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У Києві обмежать рух на дорогах 16 вересня

Новини » Суспільство    14.09.2019 - 11:53
У Києві обмежать рух на дорогах 16 вересня
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обмеження пов'язані з візитом президента Словаччини

У зв’язку з візитом до України президента Словаччини Зузани Чапутової у Києві у понеділок, 16 вересня, можливі обмеження дорожнього руху у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління Державної охорони.

Обмеження руху можливі у кількох районах Києва.

"Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що в понеділок 16 вересня у зв’язку з візитом в Україну президентки Словацької Республіки Зузани Чапутової можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Подільському, Шевченківському районах столиці, а також на Бориспільському шосе", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що УДО забезпечуватиме безпеку та надаватиме супровід делегації Словацької республіки на території України під час офіційного візиту 16 вересня.

Нагадаємо, у Словаччині в другому турі президентських виборів перемогла адвокат і місцевий громадський діяч Зузана Чапутова.

Як писало РБК-Україна, 15 червня відбулась інавгурація Чапутової. Так, правозахисниця і екологічна активістка Чапутова офіційно стала першою жінкою-президентом Словаччини. Чапутова прийняла президентську присягу під час спеціальної сесії парламенту.

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