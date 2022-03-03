Рада затвердила указ Зеленського про загальну мобілізацію. І ухвалила закон про колаборантів

Верховна рада ухвалила закон, яким затверджено указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію. Також сьогодні було прийнято низку інших законів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Верховної ради.

Повідомляється, що сьогодні на пленарному засіданні було прийнято 14 законів та одну ухвалу. Останній документ стосується звернення до ООН, Верховного комісара ООН у справах біженців, Червоного Хреста, Європарламента та інших організацій, парламентів та урядів інших держав у зв'язку із необхідністю забезпечення захисту цивільного населення України від російського вторгнення.

Які закони були сьогодні ухвалені: