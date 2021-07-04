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Синоптики попередили про грози, град та шквали: де чекати негоди

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Україна, Неділя 04 липня 2021 09:01
Синоптики попередили про грози, град та шквали: де чекати негоди Фото: в Україні погіршиться погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вдень неділі, 4 липня, у ряді областей України очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про можливі грози, град та шквали вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Грози, за даними синоптиків, можливі по всій Україні. А от град та шквали вітру до 20 метрів на секунду прогнозують подекуди у більшості південних та центральних областей країни.

Через наближення негоди синоптики оголосили в країні жовтий рівень небезпечності.

Нагадаємо, через негоду в Україні станом на сьогоднішній ранок понад 20 населених пунктів залишаються без світла.

Додамо, синоптики розповіли, коли в Україні закінчиться період грозових дощів.

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