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Дощі та грози на всій території України: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Неділя 04 липня 2021 10:12
Дощі та грози на всій території України: прогноз погоди на сьогодні Фото: на всій території України очікуються дощі та грози (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні у неділю залишатиметься дощовою. Синоптики прогнозують грози у всіх областях України, а також послаблення спеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УкрГідрометцентру.

Погода у всіх областях

У неділю скрізь будуть дощі. У жодному регіоні не буде сухо.

На заході вдень очікується +21+25, а вночі +14+17.

На сході вдень прогнозують +26+32, а вночі +16+19.

У центрі країни очікується вдень +26+28, а вночі +15+18.

На півдні країни передають вдень +26+29, а вночі +16+19.

У Криму стовпчики термометрів у день сягатимуть +26+28, а вночі +16+18.

Дощі та грози на всій території України: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

Сьогодні дощі з грозами очікуються й у Києві. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +16+18.

Дощі та грози на всій території України: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, Київ та область 3 та 4 липня накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала про жовтий рівень небезпеки.

Так, погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями - шквали й град.

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