Україну накрило радіоактивну хмару після вибуху ракети в РФ

Після вибуху ракети під час випробувань під Северодвінську Архангельської області (Росія) радиационое хмара кілька днів знаходився над територією України. Про це свідчить карта, оприлюднена виконавчим секретарем Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассины Зербо у Twitter.

На ній видно, що радіоактивна хмара перебувала над територією України з 15 по 18 серпня. Зокрема, мова йде про більшої частини південно-східних регіонів, окупованому Криму, а також частини центральних районів країни.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We're also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 18 серпня 2019 р.

Нагадаємо, 8 серпня під Архангельськом вибухнула ракета. Росатомі заявили, що п'ятеро співробітників корпорації загинули при випробуванні "нового спецвироби".

За офіційними даними, рівень радіації в Северодвінську Архангельської області (РФ) після вибуху ракети перевищив норму у 4-16 разів.

Представники американської розвідки пов'язують вибух у Росії під Архангельськом з випробуванням прототипу міжконтинентальної крилатої ракети з ядерною установкою "Буревісник". Це крилата ракета, анімаційний ролик про яку продемонстрував російський президент Володимир Путін у 2018 році.

Крім того, дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані через два дні після вибуху ракети під Северодвінську. Російські чиновники назвали причиною відмови передавати інформацію "проблеми з мережею і зв'язком".