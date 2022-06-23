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В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди

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Україна, Четвер 23 червня 2022 15:39
В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди Фото: в Україні на завтра оголосили штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні завтра, 24 червня продовжує погіршуватися. Очікуються шквали вітру, грозові дощі та град у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вдень 24 червня у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають синоптики, в Україні через негоду оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Повний список

За даними Укргідрометцентру, штормове попередження на завтра оголошено в таких областях:

  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Черкаській,
  • Кіровоградській,
  • Миколаївській,
  • Одеській,
  • Дніпропетровській,
  • Одеській,
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій,
  • Луганській,
  • Харківській.

В Україні оголосили штормове попередження: де очікувати негоди

Нагадаємо, сьогодні більшість регіонів України сьогодні накриють опади у вигляді дощів з грозами. При цьому очікується подальший спад температур.

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