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У Карпатах злива, в інших регіонах оголошено штормове попередження

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Київ, Неділя 13 червня 2021 09:41
У Карпатах злива, в інших регіонах оголошено штормове попередження Фото: в Україні йдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У неділю в Україні продовжують йти дощі. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні у західних та південно-західних областях пориви вітру 15-20 м/с; вночі у західних областях значний дощ; вдень в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

В Карпатах вночі сильний дощ (ІІ рівень небезпечності - помаранчевий).

Раніше синоптик попередили, що погода в Україні погіршиться в неділю, 13 червня, через прихід атмосферного фронту, який притягне з собою рясні дощі, фронтальні зливи та грози.

Така негода в деяких регіонах також буде супроводжуватися похолоданням. При цьому на сході України в неділю переважатиме суха погода

Нагадаємо, у Косівському районі Івано-Франківської області хлопчик послизнувся на камінні та впав у річку. Дитину понесло вниз за течією, її зараз розшукують.

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