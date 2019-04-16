Україну накриють дощі, місцями зі снігом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Погода в Україні залишається холодною

Погода в Україні 16 квітня 2019 буде прохолодною, на всій території пройдуть дощі, на заході з мокрим снігом, температура повітря вдень до +15. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході пройдуть дощі з мокрим снігом, вдень від +5 до +15, вночі від -1 до -31. На півночі дощі, вдень від +9 до +12, а вночі від +3 до +7. В центрі вдень від +9 до +13, вночі від +4 до +6.

На сході пройдуть дощі у всіх областях, вдень від +13 до +15, вночі від +6 до +8. На півдні вдень від +8 до +13, вночі від +4 до +7. У Криму вдень від +10 до +12, вночі від +5 до +7.

Зазначимо, у західних, Житомирській та Київській областях очікуються сильні заморозки у повітрі до -3 (II рівень небезпеки, оранжевий). У той же час у Чернігівській і Сумській областях будуть заморозки на поверхні ґрунту до -5 (IV рівень небезпеки, жовтий).

Фото: погода в Україні 16 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 16 квітня прогнозуються дощі, вдень від +9 до +11, вночі від +3 до +5, вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Фото: погода в Києві та області