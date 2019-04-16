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Украину накроют дожди, местами со снегом

Новости » Общество    16.04.2019 - 08:00
Украину накроют дожди, местами со снегом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погода в Украине остается холодной

Погода в Украине 16 апреля 2019 будет прохладной, на всей территории пройдут дожди, на западе с мокрым снегом, температура воздуха днем до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе пройдут дожди с мокрым снегом, днем от +5 до +15, ночью от -1 до -31. На севере дожди, днем от +9 до +12, а ночью от +3 до +7. В центре днем от +9 до +13, ночью от +4 до +6.

На востоке пройдут дожди во всех областях, днем от +13 до +15, ночью от +6 до +8. На юге днем от +8 до +13, ночью от +4 до +7. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от +5 до +7.

Отметим, в западных, Житомирской и Киевской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -3 (II уровень опасности, оранжевый). В то же время в Черниговской и Сумской областях будут заморозки на поверхности почвы до -5 (IV уровень опасности, желтый).

Украину накроют дожди, местами со снегом

Фото: погода в Украине 16 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 16 апреля прогнозируются дожди, днем от +9 до +11, ночью от +3 до +5, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Украину накроют дожди, местами со снегом

Фото: погода в Киеве и области

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