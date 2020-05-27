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Синоптики попередили про сильні зливи у Києві та ряді областей

Новини » Суспільство     27.05.2020 - 14:48
Синоптики попередили про сильні зливи у Києві та ряді областей
Фото: злива у Києві (РБК-Україна)

Місцями можливі грози

Вночі та вдень четверга, 28 травня, погода в Україні буде дощовою. Не оминуть зливи й Київ.

Про це попередила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Telegram-каналі.

За прогнозом синоптиків, вночі 28 травня сильні зливи варто очікувати жителям південно-східних областей, а вдень значні дощі прийдуть у більшість північних та центральних областей. Також зливи очікуються в Одеській та Миколаївській областях.

На лівобережжі прогнозуються грози та пориви вітру до 15-20 метрів на секунду.

У Києві та Київській області завтра синоптики також прогнозують значний дощ. Опади очікуються вдень.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозували сильні дощі та грози на всій території країни, при цьому температура повітря місцями досягатиме +22 градусів.

Додамо, через сильні опади в Україні очікують підвищення рівня води у річках.

Крім того, нещодавно в Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода у червні: середня місячна температура ледь перевищуватиме +20 градусів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Гідрометцентргрозаливень
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