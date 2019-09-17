Україну накриють дощі

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Опади очікуються практично у всіх регіонах країни

Погода в Україні у середу, 18 вересня буде дощовою, очікуються пориви вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргидрометцентра.

Повідомляється, що практично по всій території країни очікується дощ, лише вночі на крайньому півдні країни, вдень на Закарпатті та Прикарпатті без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с. Температура вночі очікується від +6 до +11 тепла, вдень від +10 до +15; у південній частині країни вночі від +12 до +17, вдень від +20 до 25+ градусів тепла.

Фото: погода в Україні на 18 вересня (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, в Києві 17-18 вересня оголошено штормове попередження. До кінця доби 17 вересня і вдень 18 вересня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з 23 вересня Україну очікує потепління. Знову повернеться сонячна і тепла погода.

Також повідомлялося, що в Карпатах температура повітря різко впала, похолодало до +3 градусів тепла.