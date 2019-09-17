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Украину накроют дожди

Новости » Общество    17.09.2019 - 16:10
Украину накроют дожди
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Осадки ожидаются практически во всех регионах страны

Погода в Украине в среду, 18 сентября будет дождливой, ожидаются порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сообщается, что практически по всей территории страны ожидается дождь, лишь ночью на крайнем юге страны, днем на Закарпатье и Прикарпатье без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине порывы 15-20 м/с. Температура ночью ожидается от +6 до +11 тепла, днем от +10 до +15; в южной части страны ночью от +12 до +17, днем от +20 до 25+ градусов тепла.

Украину накроют дождиФото: погода в Украине на 18 сентября (facebook.com/ukrgmc.official)

Напомним, в Киеве 17-18 сентября объявлено штормовое предупреждение. До конца суток 17 сентября и днем ​​18 сентября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина сообщало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, с 23 сентября Украину ожидает потепление. Вновь вернется солнечная и теплая погода.

Также сообщалось, что в Карпатах температура воздуха резко упала, похолодало до +3 градусов тепла.

В Украине обьявлено штормовое предупреждение В Киеве ожидается сильный ветер
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