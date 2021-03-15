Дощі з мокрим снігом і до +14: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні, 15 березня, буде мінливою - від дощової до теплої і сонячної. Зокрема, найтепліше буде в Миколаївській і Херсонській областях, де повітря прогріється до +14.

Погода в регіонах

На заході України сьогодні переважно дощі з мокрим снігом, без опадів у Волинській та Рівненській областях. Вдень від +5 до +10, вночі від -1 до +4.

На півночі пройдуть дощі, вдень від +4 до +7, вночі від 0 до +3. У центральній частині опади очікуються тільки в Черкаській і Полтавській областях, вдень від +9 до +13, вночі від -1 до +2.

На сході сонячно і без опадів, вдень від +9 до +13, вночі від -1 до +1. На півдні дощі пройдуть лише в Одеській області, вдень від +9 до +14, вночі від -1 до +3.

Погода у Києві

В Києві сьогодні дощі, вдень від +4 до +6, вночі від +1 до +3. Вітер південно-західний, 5-10 метрів на секунду.