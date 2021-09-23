ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Холод та дощі: якою буде погода сьогодні в Україні

Новость на русском →
Україна, Четвер 23 вересня 2021 08:00
Холод та дощі: якою буде погода сьогодні в Україні Фото: 23 вересня зберігаються холоди, на більшості територій - дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 23 вересня на більшості території України очікується похмура, холодна та дощова погода. Подекуди температура повітря вночі знизиться до +3 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У північних областях синоптики прогнозують дощі протягом усієї доби. Температура повітря вдень становитиме +8 +11 градусів, а вночі опуститься до +3 +6.

На західній території опадів не очікується, однак протягом дня буде хмарно. Стовпчики термометра вдень покажуть +11 +14, а вночі +3 +6 градусів.

Схід України протягом доби очікують дощі, температура повітря вдень коливатиметься в межах +11 +13 градусів, а вночі +5 +7.

У південних областях буде сонячна погода та без дощів, опади лише очікуються в м. Сімферополь. Температура повітря на Півдні становитиме вдень +12 +15 градусів, а вночі +6 +8.

Центральну частину Україну накриють дощі, які триватимуть протягом доби. Стовпчики термометра покажуть вдень +10 +13 градусів, а вночі +4 +7.

Холод та дощі: якою буде погода сьогодні в Україні

Погода в Києві

Сьогодні, 23 вересня в Києві буде похмура та дощова погода протягом доби. Температура повітря становитиме вдень +9 +11 градусів, а вночі знизиться до +4 +6.

Холод та дощі: якою буде погода сьогодні в Україні

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Укргидометцентр
NEWS
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
"Час прокидатися". Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
DAILY
Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Штурм столиці. Чим закінчиться конфлікт Кличка і команди Зеленського