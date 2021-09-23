На Україну насуваються заморозки: де та коли їх очікувати
Фото: на Україну насуваються заморозки (pixabay)
У четвер, 23 вересня Україну очікує різке похолодання. Місцями синоптики прогнозують заморозки до 0-3 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
Так, за даними УкрГідрометцентру, сьогодні в країні, крім півдня, сходу та Закарпаття, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градусів.
Рятувальники попереджають про І рівень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, сьогодні на більшості території України очікується похмура, холодна та дощова погода.
Зазначимо, що попри сильне похолодання, в Україні на цьому тижні сніг очікується тільки в Карпатах, на решті території опади поки що у вигляді дощу.