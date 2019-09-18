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Сьогодні Україну накриють дощі

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 08:00
Сьогодні Україну накриють дощі
Ілюстративне фото (unsplash.com/Gabriele Diwald)

У західних та східних областях сьогодні очікуються дощі

Погода в Україні 18 вересня залишається прохолодною, температура повітря у західних областях впаде до +12. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

У західних областях сьогодні очікуються дощі. Температура повітря вдень досягне +13+17, вночі очікується +7+10. У Волинській, Рівненській, Львівській та Тернопільській областях температура повітря впаде до +12. У центральних областях також дощі, температура повітря вдень досягне +15+17, вночі очікується +8+10.

Сьогодні Україну накриють дощі

Синоптики зазначають, що на сході України сьогодні теж очікуються дощі. Там температура повітря вдень досягне +16+18, вночі очікується +9+11. Підень країни, крім Миколаївської області, накриють дощі. Температура повітря вдень досягне +18+20, вночі очікується +13+15.

Погода у Києві на сьогодні

Синоптики повідомляють, що у столиці сьогодні теж дощі. Температура повітря вдень +13+15, вночі очікується +8+10.

Сьогодні Україну накриють дощі

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що погода в Україні з наступного тижня буде сонячною і теплою. З 23 вересня в Україні очікується потепління.

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