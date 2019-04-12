Погода в Україні у п'ятницю погіршиться, на Україну насуваються перші весняні грози. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, за інформацією Укргідрометцентру, грози очікуються до кінця доби, 12 квітня.

"Увага! Попередження про грози в України. За даними Укргідрометцентру, до кінця доби 12 квітня у південних, східних, Сумській та більшості центральних областей грози", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні 12 квітня буде дощовою у більшості областей, в Карпатах очікується мокрий сніг. Також повідомлялося, що вдень у східній половині місцями очікуються дощі з грозами, лише на Волині та Львівщині опади не очікуються.

Нагадаємо, погода в Україні істотно погіршиться у першу половину наступного тижня, у деяких областях можливі заморозки. Зокрема, заморозки слід очікувати в західних і північних областях.

Додамо, погода в Україні найближчим часом буде дощовою і прохолодною, потепління слід очікувати орієнтовно в наступний четвер, 18 квітня.