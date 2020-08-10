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На Україну насуваються грози

Україна, Понеділок 10 серпня 2020 08:48
На Україну насуваються грози
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Такі дані надав Український гідрометцентр

Сьогодні, 10 серпня, в Україні спостерігатиметься погіршення погодних умов у західних, центральних та північних областях. Такі дані надав Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні вранці та вдень очікуються грози у західних, північних та більшості центральних областей України. У Києві та області в той самий час пройдуть грозові дощі (І рівень небезпечності).

Крім того, в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних та західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, погода в Україні у понеділок, 10 серпня, буде з дощами і грозами на більшій території країни, а у південних регіонах температура повітря очікується до +32 градусів тепла.

Також РБК-Україна повідомляло, що цього тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить.

Додамо, у серпні 2020 року середня місячна температура буде в межах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусів.

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