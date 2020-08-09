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Україну охоплять дощі та похолодає: прогноз на тиждень

Україна, Неділя 09 серпня 2020 14:38
Україну охоплять дощі та похолодає: прогноз на тиждень
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У південних областях прогнозують до +32

Наступного тижня територію України охоплять дощі з грозами, а спека поступово відступить. На півдні країни термометри покажуть до +30...+32 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 10 серпня

Тиждень розпочнеться з грозових дощі у західних, північних та центральних областях. На півдні та сході буде сухо. Температура повітря на більшості території країни коливатиметься від +25 до +28 градусів, а на півдні - від +29 до +32.

Україну охоплять дощі та похолодає: прогноз на тиждень

Прогноз на 11 серпня

У вівторок опади утримаються на заході, півночі та в центрі, а також поширяться на Харківську область. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +27, а у східних та південних областях - від +27 до +31.

Україну охоплять дощі та похолодає: прогноз на тиждень

Прогноз на 12 серпня

У середу дощі перемістяться на південь та схід України, а також пройдуть у Карпатському регіоні. У західних, північних та центральних областях температура знизиться до +21...+25 градусів, на решті території коливатиметься від +27 до +31.

Україну охоплять дощі та похолодає: прогноз на тиждень

Прогноз на 13-14 серпня

У четвер та п'ятницю опади відступлять і в Україну повернеться сонячна погода. Однак на більшості території країни похолодає. Синоптики прогнозують від +20 до +24 градусів у всіх областях, крім південних. На півдні термометри покажуть від +26 до +28.

Україну охоплять дощі та похолодає: прогноз на тиждень

Нагадаємо, сьогодні в Україні синоптики прогнозували спеку до +33 градусів та грозові дощі у західних областях.

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