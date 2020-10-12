Україну накрили тумани

Фото: погода (РБК-Україна)

Синоптики попереджають про тумани в Україні. Такі дані наводить Український Гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вранці 12 жовтня у західних, північних, центральних і південних областях туман, видимість 300-500 м.

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні буде дощовою на заході, а в інших областях буде сухо. На півдні стовпчики термометрів покажуть до +24 тепла вдень.

Раніше в Українському гідрометцентрі повідомили, коли в цьому році слід очікувати "бабиного літа".

Також РБК-Україна писало, що українські синоптики спрогнозували погоду на жовтень.

За прогнозом Укргідрометцентру, у вересні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 14-19 градусів тепла, що на 1-2 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відзначимо, на початку вересня температура в Києві перевищила кліматичну норму на 10 градусів.