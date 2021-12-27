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У Карпатах через сильні снігопади можливі лавини

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Понеділок 27 грудня 2021 09:18
У Карпатах через сильні снігопади можливі лавини Фото: у Карпатах можливі лавини (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Дмитро Левицький

У Карпатах сьогодні, 27 грудня, очікуються сильні снігопади та хуртовини. Через негоду в горах існує високий ризик сходження лавин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

У горах Івано-Франківської та на високогір'ї східної частини Закарпатської областей оголошено 4 рівень небезпеки сходження лавин.

На високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області утримується 3 рівень небезпеки.

Крім того, на ділянці Дністра між Галичем та Дністровським водосховищем протягом декількох днів очікується інтенсивне утворення шуги, а місцями встановлення льодоставу. Крім того, на Дністрі можливе формування зажорів льоду з різким коливанням рівнів води.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, якою буде погода в областях сьогодні.

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