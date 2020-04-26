Грози та потепління до +24: прогноз на наступний тиждень

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Грозові зливи очікуються у другій половині тижня

Погода в Україні наступного тижня буде мінливою, у другій половині тижня очікуються грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 27 квітня

Тиждень в Україні розпочнеться з незначних опадів у східних областях. На решті території буде сухо. Температура повітря вдень очікується в межах +12...+16 градусів, у Закарпатській області повітря прогріється до +18. Вночі буде прохолодно, термометри коливатимуться від +3 до +7.

Прогноз на 28 квітня

У вівторок, за даними синоптиків, опади відступлять з території країни. У південних областях температура повітря прогріється до +16..+18 градусів, на заході термометри покажуть до +18...+20. На решті території вдень від +13 до +17. Вночі температура коливатиметься від +3 до +6.

Прогноз на 29 квітня

У середу західні області накриють дощі з грозами. На решті території сухо. Попри зливи, температура повітря на заході, півдні та в центрі підніметься до +20...+23 градусів вище нуля. У північних та східних областях термометри вдень покажуть від +17 до +20. Лише в Одеській області прогнозують від +14 до +16. Вночі температура буде в межах +4...+8.

Прогноз на 30 квітня

У четвер грозові дощі очікуються не лише у західних, але й у північних, Вінницькій, Київській та Житомирській областях. Температура повітря на всій території країни триматиметься в межах +19...+22. Вночі також суттєво потепліє, очікується від +8 до +11 тепла.

Прогноз на 1 травня

У перший день травня опади також прийдуть в Одеську та Черкаську області. Температура повітря вдень у східних областях підніметься до +24 градусів. На заході та сході температура знизиться до +14...+19 градусів. У центральних та південних областях вдень від +18 до +22. Вночі прогнозуються від +8 до +11.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що вночі 27 квітня у західних, північних та більшості центральних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3. Також заморозки в повітрі від 0 до -3 прогнозують і в Карпатах.