ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україну з Ізраїлю прибули шість апаратів ШВЛ

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 18:58
В Україну з Ізраїлю прибули шість апаратів ШВЛ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Апарати ШВЛ придбав почесний консул України в Ізраїлі Керцнер Офер

Міністерство закордонних справ України повідомило, що в Україну з Ізраїлю прибули шість апаратів штучної вентиляції легенів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС у Facebook.

Повідомляється, що апарати штучної вентиляції легенів для порятунку пацієнтів з COVID-19 придбав для українських медустанов почесний консул України в Державі Ізраїль Керцнер Офер.

В даний час за сприяння МЗС України та посольства України в Ізраїлі апарати ШВЛ вже направлені в лікарні.

"МЗС України дякує почесного консула України в Ізраїлі за таку потрібну для нашої країни гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України заявило про плани закупити додатково 838 апарату штучної вентиляції легенів на кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Загалом в Україні є близько 2 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна з початку березня закупила 176 апаратів штучної вентиляції легенів на тлі епідемії коронавіруса.

У Тернопільській лікарні від коронавірусу померла жінка У Берліні вводиться "масковий" режим в громадському транспорті
Новини України МЗСІзраїльКоронавірус
News
On Top