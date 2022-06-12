В Україну йдуть грози: де очікується негода

У понеділок, 13 червня, у низці східних та західних регіонів України очікуються сильні грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

"13 червня вдень у східних, південно-східних, Волинській та Львівській областях гроза. І рівень небезпеки - жовтий", - сказано у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що в Україні 13 червня очікуються небезпечні метеорологічні явища, а саме гроза.

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 12 червня, майже у половині регіонів очікуються дощі, місцями грози. При цьому вдень стовпчики термометрів досягатимуть +32 градуси.

Також ми писали, що через спеку в Україні впав рівень води в річках. З цієї причини російські війська можуть відновити форсування Сіверського Дінця у Луганській області.

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