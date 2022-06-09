Впав рівень води. Окупанти знову спробують форсувати Сіверський Донець, - Гайдай

Окупанти можуть знову спробувати облаштувати переправу через річку Сіверський Донець в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

"Зараз спекотна погода. Вода у річці Сіверський Донець впала і зараз дуже уважно дивимось на переміщення росіян. Можливо, захочуть зробити ще десь переправу і перекинути особовий склад та техніку знову через річку", - сказав він.

Гайдай зауважив, що українські військові у разі чого будуть діяти на випередження.

Як відомо, російські війська вже декілька разів намагалися форсувати Сіверський Донець, зокрема в районі Білогорівки. Тоді українські війська артилерійським вогнем знищили переправи та розбомбили техніку окупантів, яка встигла перейти на інший берег.