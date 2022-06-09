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Впав рівень води. Окупанти знову спробують форсувати Сіверський Донець, - Гайдай

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Україна, Четвер 09 червня 2022 20:51
Впав рівень води. Окупанти знову спробують форсувати Сіверський Донець, - Гайдай Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Окупанти можуть знову спробувати облаштувати переправу через річку Сіверський Донець в Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Зараз спекотна погода. Вода у річці Сіверський Донець впала і зараз дуже уважно дивимось на переміщення росіян. Можливо, захочуть зробити ще десь переправу і перекинути особовий склад та техніку знову через річку", - сказав він.

Гайдай зауважив, що українські військові у разі чого будуть діяти на випередження.

Як відомо, російські війська вже декілька разів намагалися форсувати Сіверський Донець, зокрема в районі Білогорівки. Тоді українські війська артилерійським вогнем знищили переправи та розбомбили техніку окупантів, яка встигла перейти на інший берег.

Як повідомлялось, окупанти б'ють по Лисичанську великим калібром. Містянам небезпечно знаходитися навіть в укриттях.

Окрім цього, Збройні сили зруйнували базу найманців ПВК "Вагнер" у Кадіївці Луганської області.

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