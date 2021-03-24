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В Україну йде потепління: температура зросте до +12

Новость на русском → Україна, Середа 24 березня 2021 17:39
В Україну йде потепління: температура зросте до +12 Фото: Володимирська гірка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Синоптики прогнозують, що погода в Україні найближчими днями почне покращуватися. Очікується потепління до +12 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 25 березня

Завтра потепління прийде у західні, північні та Київську області. Там прогнозують хмарну з проясненням та суху погоду. Температура вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, а вночі від -2 до -7.

На решті території країни очікуються зливи. Там вдень прогнозують від +2 до +6 градусів, а вночі термометри покажуть від -2 до +1 градуса.

В Україну йде потепління: температура зросте до +12

Прогноз на 26 березня

У п'ятницю незначні опади утримаються тільки у південних областях, там вдень прогнозують від +4 до +7, а вночі від -1 до +2. На решті території країни температура коливатиметься від +6 до +12 градусів, але вночі похолодає до -4, а місцями до -8 градусів.

В Україну йде потепління: температура зросте до +12

Прогноз на 27 березня

Вихідні розпочнуться з сухої погоди на всій території країни. Температура повітря в областях коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла. Вночі також потепліє, але ще триматиметься незначний мороз. Синоптики прогнозують від -2 до +2, а на Закарпатті температура опуститься до -8.

В Україну йде потепління: температура зросте до +12

Прогноз на 28 березня

У неділю західні, а також деякі північні та центральні області знову накриють дощі. Однак дощова погода не принесе похолодання. Так, синоптики прогнозують по Україні від +7 до +12 градусів. Вночі термометри в областях покажуть від 0 до +5.

В Україну йде потепління: температура зросте до +12

Нагадаємо, у Києві сьогодні прогнозували сильний вітер. Негода протримається до кінця доби.

Крім того, сьогодні в Карпатах оголошено другий рівень сніголавинної небезпеки.

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