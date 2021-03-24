В Карпатах є ризик сходження лавин. Туристів просять не ризикувати здоров'ям
Фото: рятувальники в горах (facebook.com/MNS.GOV.UA)
В Україні 24 березня оголошено другий рівень (середній) сніголавинної небезпеки в Карпатах. Сходження лавин можливо на високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та на середньогір'ї Львівської області.
Рятувальники закликали туристів не ризикувати здоров'ям під час оголошення сніголавинної небезпеки, а також реєструвати свої подорожі.
Також рятувальники дали поради туристам, які вирушають у похід:
- обов'язково інформуйте своїх близьких і знайомих про проходження маршруту і очікуваний час повернення з походу, а краще - зареєструйте свій гірський подорож на рятувальних постах;
- уникайте походів в поодинці. Мінімально рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менш 3 людини;
- переконайтеся, що ваша екіпірування відповідає вимогам походу. Візьміть з собою достатню кількість їжі та води, а також необхідний одяг;
- поцікавтеся умовами місцевості і прогнозом погоди;
- обов'язково візьміть з собою перевірені туристичні карти.
Нагадаємо, в Карпатах на цьому тижні очікується коливання температури від -9 до +11 градусів.
Сьогодні в Україні сніговий циклон переміститися з заходу на схід. В районі Карпат вдень буде від +3 до +7 градусів.