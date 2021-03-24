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У Києві найближчої години підніметься сильний вітер. Протримається до кінця дня

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 12:10
У Києві найближчої години підніметься сильний вітер. Протримається до кінця дня Фото: сильний вітер очікується в Києві (Dan Kitwood/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Погода в Києві найближчим часом зіпсується. Очікуються сильні пориви вітру, які протримаються до кінця дня.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що найближчої години і до кінця доби 24 березня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 метрів на секунду (I рівень небезпеки, жовтий).

Рекомендації при сильному вітрі в місті:

  • всі вікна треба щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру треба сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

При падінні дерев або гілок, а також при травмуванні треба терміново інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра погода в Україні буде холодною і вітряною. Температура повітря підніметься максимум до +5.

Також повідомлялося, що сьогодні в Карпатах оголошено другий рівень (середній) сніголавинної небезпеки, і туристів просять не ходити в гори на території Івано-Франківської, Закарпатської та Львівської області.

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