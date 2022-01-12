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В Україні оголошено штормове попередження на завтра

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Київ, Середа 12 січня 2022 13:15
В Україні оголошено штормове попередження на завтра Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

На завтра в Україні оголошено штормове попередження. В українських областях буде сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Завтра вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Зазначимо, що на цьому тижні в Україні фіксують сильні морози. Температура повітря в деяких регіонах опустилась до -19 градусів.

Нагадаємо, на території України температура повітря 12 січня коливається від -2 до -15 градусів. Опадів практично немає.

Зазначимо, сьогодні в Україні формує погоду антициклон Bernhard. Очікується холодний, але не штормовий вітер, а також мороз до -18.

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